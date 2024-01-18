В Москве появится памятник Юрию Любимову

Памятник народному артисту России, основателю и бывшему худруку Театра на Таганке Юрию Любимову установят у здания театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра на Таганке Ирину Апексимову.

Памятник появится у учреждения культуры к 60-летию Театра на Таганке.

«Мы очень рады, что память его основателя будет увековечена: в честь юбилея у центрального входа будет установлен памятник Юрию Любимову. Такие люди, как он, несомненно, достойны высочайшего признания, чтобы окружающие помнили о том вкладе в искусство, которое они сделали при жизни»,— сказала Апексимова, добавив, что памятник Любимову, по ее мнению, должен был появиться здесь уже давно.

Монумент могут открыть уже осенью, над скульптурой работает народный художник России, скульптор Александр Рукавишников. Инициаторами установки стали вдова Юрия Любимова Каталина Любимова, руководители некоторых театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Московский театр драмы и комедии на Таганке был создан 23 апреля 1964 года выпускниками Театрального училища имени Бориса Щукина. Их дипломный спектакль «Добрый человек из Сезуана» поставил Юрий Любимов, ставший главным режиссером театра. В театре играли Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Алла Демидова, Леонид Филатов, Иван Бортник и др. В 1989 году в труппе произошел раскол, и отколовшаяся ее часть основала «Содружество актеров Таганки».

В 2014 году Любимова не стало, а в 2021 году Театр на Таганке и «Содружество актеров Таганки» вновь стали единым театром.

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