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Раскритиковавший артистов Никита Кологривый рассказал, чья актерская игра ему нравится

Актер Никита Кологривый признался, что ему нравится Василий Шукшин

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Никита Кологривый, который раскритиковал артистов Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, признался, что ему нравятся советские актеры Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Валерий Золотухин, Василий Шукшин. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

По его словам, эти представители актерской профессии являются пластичными. Помимо этого, он выделил Олега Янковского и Сергея Гармаша.

«Там мужчины! Сравните Шукшина с Милошем Биковичем? Или, вот вы SHAMAN говорили. Сравните Шукшина с SHAMAN. Не сравните! <…> Я считаю, что нам генетически ближе Шукшины. И мне очень бы хотелось для людей быть Шукшиным», — признался Кологривый.

Актер добавил, что он хотел бы быть ближе к народу, чтобы люди принимали его «за своего».

В начале января Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее жена Кологривого вступилась за актера после критики.

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