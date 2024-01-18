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Канье Уэст заменил зубы титановым протезом за $850 тысяч

Рэпер Канье Уэст удалил все зубы и заменил их титановым протезом

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kanyewest/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Канье Уэст удалил все зубы и заменил их титановым протезом, продемонстрировав свою улыбку в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнитель сравнил свой новый образ с персонажем из бондианы Челюстями. По словам источника Daily Mail, протез обошелся рэперу в $850 тыс. Установивший конструкцию доктор Томас Коннелли признался в беседе с изданием, что ему понравилось работать с Уэстом. Он подчеркнул, что уникальное видение искусства рэпера и стоматологическая наука позволили им создать «новый эпический образ».

В 2010 Уэст уже заменял нижних ряд зубов бриллиантовыми и золотыми имплантами.

В начале января сообщалось, что Канье Уэст должен примерно $1 млн неуплаченных налогов. Бренд одежды исполнителя Yeezy имеет четыре активных налоговых обязательства на общую сумму $934 033,56. Она накопилась за период с октября 2021 по март 2022 года.

Кроме того, Уэст перестал быть миллиардером после того, как от сотрудничества с ним отказались Adidas, Gap, Balenciaga и другие бренды на фоне антисемитских высказываний рэпера. Его прибыль упала с $2 млрд до $400 млн.

Ранее сообщалось, что Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена.

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