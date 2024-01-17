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Звезда «Физрука» поделился деталями работы и дружбы с Сариком Андреасяном

Актер Владимир Сычев заявил, что Андреасян позволяет полную свободу в кино

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Пресс-служба ТНТ

Актер Владимир Сычев признался, что сыграл в проекте «Жизнь по вызову» только из-за режиссера Сарика Андреасяна, с которым дружит и работает не первый год. Его слова передают «Страсти.ру».

«Хотя очень сложно было мне играть этого героя. Была полная свобода действий. Вот у Сарика всегда: если ты видишь так, то делай так. Поэтому если что-то тебя смущает, то он готов с тобой какие-то моменты или сомнения обсудить. Поэтому рад, что все-таки согласился», — признался звезда «Физрука».

Сычев также подчеркнул, что ему нравится сотрудничать с Андреасяном, так как это единственный режиссер, предлагающий ему абсолютно разноплановых героев — не только криминальных авторитетов. Он признался, что тем самым постановщик помогает ему реализовать свои актерские способности и возможности.

9 ноября сообщалось, что сериал «Жизнь по вызову» о рынке эскорт-услуг с Павлом Прилучным в главной роли стал одним из самых популярных у россиян в новогодние праздники. Премьера первого сезона «Жизни по вызову» состоялась в августе 2022 года. Продолжение шоу вышло на экраны 1 сентября 2023-го.

Ранее сообщалось, что Водонаева посмеялась над Бородиной при помощи монтажа из «Слова пацана».

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