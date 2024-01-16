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Авербух рассказал, как зрители помогли Костомарову вновь встать на коньки

Фигурист Авербух: писем поддержки Костомарову было огромное количество

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Фигурист Илья Авербух рассказал о том, как зрители помогли его коллеге, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, вновь встать на коньки после потери конечностей. Об этом он побеседовал с «Москвой 24».

«Во время тура в поддержку Романа я говорил зрителям: «Мы не собираем никакие средства, с этим мы справимся сами. Мы просим только об одном — пишите добрые слова и письма, и мы все их передадим Роме», — вспоминает Авербух.

Поклонники, по словам Авербуха, охотно откликнулись на просьбу.

«Писем поддержки и любви было огромное количество. Это были трогательные послания, некоторые написанные печатными буквами, некоторые оставленные на билетах», — рассказал фигурист.

По мнению артиста, Россия велика именно духом поддержки и неравнодушия.

«Я уверен, что зрители обязательно увидят Рому и нас вместе, и отдельно. Рома — это часть моей семьи, часть моей жизни», — заверил он.

10 января 2023 года Костомарова увезли с пневмонией в больницу. В клиниках он провел 175 дней, ему ампутировали части рук и ног.

В декабре 2023 года фигурист вновь встал на коньки и вышел на лед вместе с женой Оксаной Домниной в юбилейном шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Накануне чемпионка мира по блицу 2023 года Валентина Гунина заявила, что ее мотивирует Костомаров.

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