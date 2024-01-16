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Клава Кока похвасталась, что исполнила первое новогоднее желание 2024 года

Певица Клава Кока заявила, что увидела колонию пингвинов в Кейптауне

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klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока похвасталась, что исполнила свое первое новогоднее желание 2024 года — увидела колонию пингвинов в Кейптауне. Об этом пишет PROZvezd.

«Прилететь на край света, чтобы увидеть колонию пингвинов в дикой природе. Первое желание 2024 исполнено! Боже, как я счастлива!» — написала Кока.

Сейчас исполнительница отправилась в романтическое путешествие со своим возлюбленным Александром Повериным. В отпуске Клава Кока и Александр сделали парные прически. Певица и блогер отправились в салон, где им заплели африканские косички. Клава показала фанатам результат, опубликовав снимок, на котором она целует своего возлюбленного.

Клава Кока познакомилась с блогером Александром Повериным на проекте «Сердце Клавы», где девушка пыталась найти возлюбленного. В финале шоу знаменитость выбрала Александра среди трех молодых людей. После программы влюбленные начали официально встречаться. Сейчас певица и блогер часто выкладывают совместные фотографии в социальных сетях.

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