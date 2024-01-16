СМИ рассказали, что Кологривый орет на ассистенток и употребляет наркотики

Коллеги актера Никиты Кологривого рассказали, что артист употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках. Об этом сообщает издание PeopleTalk.

Изначально новость о поведении звезды «Слова пацана» появилась в Telegram-канале iGutsal без обнародования имени артиста. Затем ряд российских СМИ сделали вывод, что речь идет об актере Никите Кологривом. Подтверждения этой информации на данный момент нет.

В первоисточнике сказано, что один «прославленный благодаря модному сериалу актер» употребляет, «как не в себя», запрещенные вещества на съемках. Он также вымещает злость на женщин-ассистенток, выбирая из съемочной группы тех, за кого «никто не может заступиться». iGutsal подчеркивает, что в скором времени этот актер появится в очередном известном сериале. Telegram-канал сетует на то, что продюсеры и режиссеры терпят «оскорбившего всех таланта».

В начале января Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. Затем артист высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом».

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio вышел из спецприемника.