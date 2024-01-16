Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали, что Кологривый орет на ассистенток и употребляет наркотики

PeopleTalk: актер Кологривый употребляет наркотики на съемках и унижает женщин

close
100%
START

Коллеги актера Никиты Кологривого рассказали, что артист употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках. Об этом сообщает издание PeopleTalk.

Изначально новость о поведении звезды «Слова пацана» появилась в Telegram-канале iGutsal без обнародования имени артиста. Затем ряд российских СМИ сделали вывод, что речь идет об актере Никите Кологривом. Подтверждения этой информации на данный момент нет.

В первоисточнике сказано, что один «прославленный благодаря модному сериалу актер» употребляет, «как не в себя», запрещенные вещества на съемках. Он также вымещает злость на женщин-ассистенток, выбирая из съемочной группы тех, за кого «никто не может заступиться». iGutsal подчеркивает, что в скором времени этот актер появится в очередном известном сериале. Telegram-канал сетует на то, что продюсеры и режиссеры терпят «оскорбившего всех таланта».

В начале января Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. Затем артист высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом».

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio вышел из спецприемника.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами