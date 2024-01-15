Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бородина назвала Волочкову глубоко больной на фоне скандала

Телеведущая Бородина заявила, что Волочковой пора заняться своим здоровьем

close
100%
ТНТ

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не видит ничего смешного в скандальном видео с балериной Анастасией Волочковой и актером Никитой Джигурдой.

Бородина назвала Волочкову глубоко больной и призвала артистку заняться своим здоровьем. По ее мнению, балерине стоило давно понять, что ее окружение «лютый пипец».

«И хочется узнать, кто это снимал?! Пиарщик Джигурды? Все, кто пытается на алкоголизме Волочковой выехать с помощью то интервью, то таких вот историй, дно! Потому что она глубоко больна, и надо это увидеть окружению и помогать. А не просмотры делать», — возмутилась телеведущая.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию, и она больше никогда не сможет «назвать его другом». Балерина добавила, что расстроилась из-за предательства, которого не ожидала. Артистка уверена, что за этот поступок должен извиняться Джигурда, поскольку он «устроил хайп вокруг ее имени».

Ранее Джигурда изменил пост в соцсетях на фоне скандала с видео Волочковой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами