Бородина назвала Волочкову глубоко больной на фоне скандала

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не видит ничего смешного в скандальном видео с балериной Анастасией Волочковой и актером Никитой Джигурдой.

Бородина назвала Волочкову глубоко больной и призвала артистку заняться своим здоровьем. По ее мнению, балерине стоило давно понять, что ее окружение «лютый пипец».

«И хочется узнать, кто это снимал?! Пиарщик Джигурды? Все, кто пытается на алкоголизме Волочковой выехать с помощью то интервью, то таких вот историй, дно! Потому что она глубоко больна, и надо это увидеть окружению и помогать. А не просмотры делать», — возмутилась телеведущая.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию, и она больше никогда не сможет «назвать его другом». Балерина добавила, что расстроилась из-за предательства, которого не ожидала. Артистка уверена, что за этот поступок должен извиняться Джигурда, поскольку он «устроил хайп вокруг ее имени».

Ранее Джигурда изменил пост в соцсетях на фоне скандала с видео Волочковой.