В Москве началось отпевание Юрия Соломина

В храме Христа Спасителя в Москве началось отпевание народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По завершении траурного мероприятия актера похоронят на Троекуровском кладбище.

До этого церемония прощания с Юрием Соломиным прошла на исторической сцене учреждения культуры. С народным артистом простились его близкие, друзья, коллеги, ученики и поклонники его творчества. Среди гостей были замечены глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, глава министерства культуры РФ Ольга Любимова, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, актеры Сергей Гармаш, Всеволод Шиловский, Андрей Житинкин, Станислав Любшин и другие.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, Минкультуры России, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Театр имени Табакова, Театр имени Ермоловой и многие другие прислали на церемонию венки.

Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет.

Ранее сообщалось, что в последний путь Соломина проводили долгими овациями.