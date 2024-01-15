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В Малом театре завершилось прощание с Юрием Соломиным

В Москве коллеги и поклонники простились с актером Юрием Соломиным

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Илья Питалев/РИА Новости

Церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным прошла на исторической сцене Малого театра, художественным руководителем которого был актер. Об этом сообщает РИА Новости.

С Соломиным пришли проститься родные, близкие, коллеги, ученики и поклонники его творчества. Среди гостей были замечены актеры Сергей Гармаш, Андрей Житинкин, Всеволод Шиловский и Станислав Любшин, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр культуры России Ольга Любимова, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и многие другие.

«Он спас театр, когда разваливался Советский Союз. Когда началась вакханалия и вседозволенность, он всегда как стойкий солдат на страже театра», — вспоминал Житинкин.

Президент России Владимир Путин, Минкультуры РФ, глава правительства РФ Михаил Мишустин, Театр имени Табакова, Театр имени Ермоловой, ленкомовцы, театр «Современник» и многие другие прислали на церемонию венки.

В последний путь Соломина проводили долгими овациями.

Юрий Соломин исполнил роли почти в 60 картинах, самые известные из которых «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам». В 1990-1991 годах актер и режиссер был министром культуры РСФСР. Актера не стало 11 января. Ему было 88 лет.

Ранее сообщалось, что поклонники Соломина принесли в Малый театр цветы, чтобы почтить память актера.

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