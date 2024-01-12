Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Paramount приступила к производству «Топ Гана 3» с Томом Крузом

THR: режиссер «Топ Ган: Мэверик» Косински займется третьей частью боевика

close
100%
Paramount Pictures

Студия Paramount приступила к работе над «Топ Ганом 3». Об этом сообщает The Hoollywood Reporter.

Издание подчеркивает, что над сценарием новой части будет работать Эрен Крюгер, соавтор «Топ Гана: Мэверик». На пост режиссера, возможно, вернется Джозеф Косински. В то же время Puck добавляет, что актеры Том Круз, Майлз Теллер и Глен Пауэлл также сыграют в третьей части боевика. Продюсерами предстоящей картины источники называют Джерри Брукхаймера и Дэвида Элиссона.

По информации инсайдеров, Круз приступит к съемкам в «Топ Гане» после работы над «Миссией невыполнима».

Боевик «Топ Ган: Мэверик» попал в рейтинг пяти самых кассовых фильмов в Соединенных Штатах. В США лента собрала более $701 млн, что стало пятым лучшим результатом на внутреннем рынке страны. Затем Paramount приняла решение выдвинуть фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли на премию «Оскар» в 14 номинациях. Однако Том Круз не пришел на церемонию вручения премии, «чтобы избежать неловкой стычки с бывшей женой Николь Кидман».

Ранее сообщалось, что роль Дины во втором сезоне «Одних из нас» сыграет Изабела Мерсед.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами