Paramount приступила к производству «Топ Гана 3» с Томом Крузом

Студия Paramount приступила к работе над «Топ Ганом 3». Об этом сообщает The Hoollywood Reporter.

Издание подчеркивает, что над сценарием новой части будет работать Эрен Крюгер, соавтор «Топ Гана: Мэверик». На пост режиссера, возможно, вернется Джозеф Косински. В то же время Puck добавляет, что актеры Том Круз, Майлз Теллер и Глен Пауэлл также сыграют в третьей части боевика. Продюсерами предстоящей картины источники называют Джерри Брукхаймера и Дэвида Элиссона.

По информации инсайдеров, Круз приступит к съемкам в «Топ Гане» после работы над «Миссией невыполнима».

Боевик «Топ Ган: Мэверик» попал в рейтинг пяти самых кассовых фильмов в Соединенных Штатах. В США лента собрала более $701 млн, что стало пятым лучшим результатом на внутреннем рынке страны. Затем Paramount приняла решение выдвинуть фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли на премию «Оскар» в 14 номинациях. Однако Том Круз не пришел на церемонию вручения премии, «чтобы избежать неловкой стычки с бывшей женой Николь Кидман».

Ранее сообщалось, что роль Дины во втором сезоне «Одних из нас» сыграет Изабела Мерсед.