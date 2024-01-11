Певица Дженнифер Лопес высмеяла свои предыдущие браки в новом клипе «Can't Get Enough». Он опубликован на YouTube.

В клипе режиссера Дэйва Мейерса Лопес в наряде невесты общается с разными мужьями на разных свадьбах, пока гости бракосочетаний делают ставки на то, сколько продлится очередной брак, и называют букет новобрачной, который бросает певица, проклятым.

«Она не слушает», «Она думает, что я ее работник», «А добавь к этому постоянные нападки и критику», — жалуются друг другу «бывшие избранники» звезды.

«Can't Get Enough» — первый сингл с девятого альбома Лопес «This Is Me… Now», который выйдет 16 февраля и будет первой студийной пластинкой певицы с выхода «A.K.A.» в 2014 году.

Сейчас Дженнифер Лопес замужем в четвертый раз — за актером Беном Аффлеком, первая помолвка с которым разрушилась в 2002 году. Она также в разные годы была замужем за официантом Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом, певцом Марком Энтони, от которого родила детей Макса и Эмму. Несколько лет Лопес встречалась со спортсменом Алексом Родригесом, но отношения не закончились браком.

Ранее Лопес объяснила, почему Аффлек выглядел грустным на вручении премии «Золотой глобус».

«У Бена хорошо идут дела, он счастлив. Сейчас находится здесь, его номинировали. Я расслаблена и не понимаю, что так напрягает людей», — сообщила Лопес.

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