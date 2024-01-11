Путин оставил автограф на постере к мультфильму «Невельской»

Президент РФ Владимир Путин оставил автограф на постере к российскому мультипликационному фильму «Невельской», премьера которого запланирована на 2025 год. Фотографию с соответствующим плакатом опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

11 января глава государства посетил анимационную студию «Мечталет», расположенную в городе Хабаровске. Данная студия является первой подобной организацией на Дальнем Востоке, а ее открытие состоялось в 2018 году.

Одной из самых известных работ «Мечталета» является мультипликационный серил «Спина к спине», повествующий о приключениях рюкзачков. Картина появилась на стриминговых сервисах в РФ, Казахстане, Белоруссии, Таиланде и Китае.

Полнометражный анимационный фильм «Невельской», в свою очередь, расскажет об истории капитана военно-морского флота с аналогичной фамилией. Согласно сюжету, главный герой мечтает о приключениях и в какой-то момент получает возможность отправиться в путешествие к неизученному «Белому пятну».

Вместе со своей спутницей Надей капитану предстоит проникнуть на неизведанную территорию и узнать тайну хозяина этих мест, которым является Черный дракон. Более того, во время приключения он обретет новое мировоззрение и даже спасет свой народ от большой опасности.

Ранее Путин высказался о современных иностранных мультфильмах.