Шарлот извинился перед Путиным

Певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шарлота, Путин, портрет которого он разорвал в одном из своих видеороликов, — человек с большой буквы.

«Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе... Прошу у вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ», — заявил Шарлот.

Также музыкант извинился перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом, ветеранами Великой Отечественной войны, главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной и гражданами России.

«В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство», — покаялся Шарлот.

В конца июня 2023 года Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября того же года певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали. В ноябре Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Позднее Кировский районный суд Самары арестовал артиста. Шарлот разместил в соцсети несколько видеороликов, которые привели к возбуждению в отношении него трех уголовных дел — по статьям УК РФ «Реабилитация нацизма» и «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». В роликах он, в частности, исполняет пародию на песню «День Победы» и разрывает георгиевскую ленту.

10 января 2024 года Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты артиста на арест.

Ранее сообщалось, что концерты «Щенков» могут отменить из-за перформанса вокалиста с носком.