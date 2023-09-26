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Звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова еще раз оштрафовали

Знатока Аскерова оштрафовали на 40 тысяч рублей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Савеловский суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Звезду популярного телешоу оштрафовали за публикации в интернете без указания иноагентского статуса.

«Суд назначил Аскерову Р.Э.О административный штраф в размере 40 тысяч рублей», — уточнили в суде.

В августе 2023 года Аскерова уже штрафовали на 40 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) за посты, опубликованные в социальных сетях без соответствующей маркировки.

Аскеров был внесен в список иностранных агентов в декабре 2022 года. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной заведения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

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