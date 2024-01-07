В Подмосковье пропал один из старейших российских рэперов

В подмосковном городе Видное пропал российский рэпер Sir-J (настоящее имя — Сергей Булавинцев). Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Рэпер ушел из дома 30 декабря 2023 года, с тех пор о его местоположении ничего не известно. Сейчас поиском Булавинцева занимаются волонтеры.

Рэпер был одет в светло-серые брюки с карманами и черную толстовку.

Сергей Булавинцев известен по проекту D.O.B. Community, который основал вместе со своим другом Олегом «Ladjak» Жиляковым в 1994 году. Дебютный альбом группы «100 преград преодолев» вышел в 2001 году. Всего рэп-коллектив выпустил три альбома, после чего в 2012 году прекратил свое существование.

В 2022 году Лигалайз объявил о возвращении группы D.O.B. вместе с Булавинцевым. В том же году рэперы представили макси-сингл «Бесконечно, Татуировки-шрамы», а также анонсировали новый альбом «Аборигены фанка», спродюсированный американским битмейкером Tone Beatz.

21 июня 2023 года Sir-J выпустил сингл «Биококтейль».

Ранее сестра Бузовой вышла на связь после сообщений о болезни.