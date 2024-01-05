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Путин поручил кабмину сохранить финансирование развития культуры

Путин потребовал от правительства продолжить финансирование развития культуры

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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров страны продолжить финансирование мероприятий, направленных на развитие культуры. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В соответствующем документе уточняется, что правительство должно выделить средства на проведение указанных мероприятий в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры». При этом ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры», — говорится в документе, утвержденном по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Кроме того, президент потребовал от кабинета министров представить доклад о проделанной работе. Отчет необходимо подготовить до 15 марта 2024 года, подчеркивается в тексте поручения.

В конце декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2024 году в стране состоится российский аналог музыкального конкурса «Евровидение». Мероприятие, получившее название «Интервидение», должно пройти в Санкт-Петербурге.

Ранее в правительстве РФ рассказали о подготовке к проведению российского аналога «Евровидения».

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