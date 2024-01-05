Виктор Салтыков рассказал, как Пугачева делала артистов звездами

Певец Виктор Салтыков рассказал, как народная артистка СССР Алла Пугачева делала артистов звездами на своих «Рождественских встречах». Его цитирует News.ru.

Он отметил, что Пугачева единственной из российских звезд могла собрать вокруг себя артистов разного уровня — и начального, и топового.

«Она выбирала артистов по своему вкусу, и все хотели к ней попасть, знали, что «Рождественские встречи» дают смотрибельные эфиры. Можно было сняться у Пугачевой и стать звездой», — объяснил Салтыков, сам снимавшийся в «Рождественских встречах».

По словам Салтыкова, Пугачева всегда сама присутствовала и на постановке номеров, и на съемках концерта. Он уточнил, что артистка сама выбирала, какие песни будут исполнять артисты, и не встречала возражений.

«Рождественские встречи» Пугачевой впервые прошли в 1988 году, проект просуществовал до 2012 года.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) уехали в Израиль после начала военной операции на Украине. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Недавно знакомый Пугачевой сообщал, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников.

Накануне друг Градского рассказал об отношении Пугачевой к певцу.

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