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Путин поздравил художника Зураба Церетели с 90-летием

Путин поздравил Церетели с 90-летием и отметил многогранный талант художника

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил народного художника СССР и РФ Зураба Церетели с 90-летием, отметив его многогранный и самобытный талант. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Зураб Константинович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. За годы неустанного творческого поиска Вы в полной мере реализовали свой щедрый, многогранный, самобытный талант, добились высокого профессионального признания», — приводит сайт слова Путина.

Президент также отметил педагогическую и организаторскую деятельность художника, желание служить отечеству. Путин пожелал Церетели здоровья и всего наилучшего.

Церетели является президентом Российской академии художеств с 1997 года. Он основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.

Одной из последних работ художника стал памятник композитору Тихону Хренникову, открытому в Ельце Липецкой области. Открытие статуи приурочено к 110-летию со дня рождения композитора.

Известно, что это первый памятник Хренникову на его родине. Стоявший на его месте бюст композитора передан на хранение в дом-музей деятеля культуры в Ельце.

Ранее сообщалось, что в Омске хотят установить памятник музыканту Егору Летову.

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