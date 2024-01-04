Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Академики «Оскара» посчитали сценарий «Барби» неоригинальным

Фильм «Барби» не сможет претендовать на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

close
100%
Warner Bros.

Комедия «Барби» не сможет посоревноваться на премии «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Об этом сообщает Variety.

Исполнительный комитет отделения сценаристов Академии кинематографических искусств и наук посчитал скрипт фильма адаптированным, отмечает издание. В то же время до этого Гильдия сценаристов Америки признала «Барби» оригинальным произведением, эта же классификация сохранится на предстоящей церемонии вручения премии WGA.

Variety подчеркивает, что многие фильмы об уже существующих персонажах классифицируются как адаптированные сценарии — также было с мультфильмом «История игрушек: Большой побег», комедией Саши Барона Коэна «Борат 2» и мелодрамой «Перед закатом» с Итаном Хоуком. Издание предполагает, что решение академиков связано с тем, что Барби и Кен были куклами Mattel задолго до того, как появились на большом экране.

Релиз «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн. Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны успела стать самой кассовой в 2023 году.

Ранее Никита Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за завышенный ценник после успеха сериала.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами