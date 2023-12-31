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«Сложная роль»: Крыжовников о персонаже Вячеслава Копейкина в «Слове пацана»

Режиссер Крыжовников заявил, что пробовал Копейкина на все роли в «Слове пацана»

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everybestday/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Режиссер Жора Крыжовников в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что пробовал актера Вячеслава Копейкина на каждую роль в сериале «Слово пацана», так как не мог определиться с выбором персонажа.

«Слава появился, и сразу стало понятно, что он будет играть в сериале. Но вот кого играть — разобрались не сразу. Пробовали на всех, пока не сообразили — это же Турбо. Сложная роль «хорошего плохого человека. Бездна обаяния, и все только начинается», — написал Крыжовников.

Незадолго до этого режиссер признавался, что был в ссоре с актером Сергеем Буруновым до съемок «Слова пацана». Он признался, что идея пригласить Бурунова на эту роль поначалу казалась ему безумной, однако после проб с Рузилем Минекаевым и Иваном Янковским «случилась магия» и актера утвердили на роль отца Марата

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Что касается продолжения истории, по его словам, окончательного ответа нет. Он рассказывал, что историй про героев сериала есть еще на два сезона.

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