Ксения Собчак рассказала о новогодних отменах после участия в вечеринке Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале призналась, что у нее отменилось три новогодних корпоратива на фоне скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.

«Наряжали всей семьей. У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам, зато Платон счастлив — мы дома, за окном снег, а в доме радость. Сосульки это конечно главный тренд этого сезона», — написала Собчак (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Вечеринка блогера Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде: среди звездных гостей числились в том числе Собчак, Лолита, Киркоров и Билан. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Вслед за этим гостей вечеринки стали вырезать из эфиров новогодних программ и шоу, а самих артистов исключили из множества концертов и выступлений, запланированных на этот период. В частности, Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова заменили на «Зимнем Show», которое пройдет в Москве 1 января.

Ранее Екатерина Мизулина обрадовалась «отмене» Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой.