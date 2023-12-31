Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ксения Собчак рассказала о новогодних отменах после участия в вечеринке Ивлеевой

Журналистка Собчак заявила, что лишилась трех корпоративов на фоне отмены звезд

close
100%
xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале призналась, что у нее отменилось три новогодних корпоратива на фоне скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.

«Наряжали всей семьей. У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам, зато Платон счастлив — мы дома, за окном снег, а в доме радость. Сосульки это конечно главный тренд этого сезона», — написала Собчак (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Вечеринка блогера Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде: среди звездных гостей числились в том числе Собчак, Лолита, Киркоров и Билан. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Вслед за этим гостей вечеринки стали вырезать из эфиров новогодних программ и шоу, а самих артистов исключили из множества концертов и выступлений, запланированных на этот период. В частности, Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова заменили на «Зимнем Show», которое пройдет в Москве 1 января.

Ранее Екатерина Мизулина обрадовалась «отмене» Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами