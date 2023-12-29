Юрий Назаров пожаловался, что Пугачева общается не с той компанией

Актер Юрий Назаров в разговоре с aif.ru пожаловался, что певица Алла Пугачева общается не с теми людьми.

«Почему Алла Борисовна выбрала такую вонючую компанию? Это ведь ее выбор. Я знаком с разными россиянами. Михайло Васильевичем Ломоносовым, Александром Сергеевичем Пушкиным, Федором Ивановичем Тютчевым – масса у меня таких знакомств», — возмутился Назаров.

По мнению артиста, тесное знакомство с российскими классиками не позволяет ему относиться к россиянам как к «быдлу». Назаров заявил, что в отличие от Пугачевой не поддерживает общение с людьми, которые позволяют себе с презрением относиться к русскому народу.

«И поэтому встает вопрос, как в том детском стишке: «О куча, чья ты, отзовись!» Не из этого ли ты ряда сама, родненькая моя?» — резюмировал актер.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала военной операции на Украине. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Недавно знакомый Пугачевой сообщал, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников.

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