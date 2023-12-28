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Фильм «Свингеры» выйдет на ТВ под другим названием

Первый канал сменил название фильма «Свингеры» на «Новогоднее приключение»

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Мотор Фильм Студия

Фильм «Свингеры» покажут на эфире под другим названием. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, Первый канал сменил название фильма «Свингеры» на «Новогоднее приключение». Причина этих изменений неизвестна.

По сюжету, две семейные пары отправляются на свингерскую вечеринку в Новый год, чтобы обрести острые ощущения и попробовать решить кризис в отношениях. Однако эксперимент оборачивается провалом.

Фильм «Свингеры» впервые вышел в российский прокат 6 января 2022 года. Режиссер картины — Дмитрий Фикс. В ролях — Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Наталья Рудова, Илья Носков, Олеся Судзиловская, Иван Злобин, Дарья Руденок, Алексей Бояджи, Виктор Кузин.

В декабре стало известно, что традиционную программу «Новогодний голубой огонек» в 2023-2024 году будут вести артисты Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев.

В «огоньке» также примут участие Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, SHAMAN, Юлия Савичева, Леонид Агутин Сергей Лазарев, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Дима Билан, Полина Гагарина.

Ранее скандал с «голой» вечеринкой Ивлеевой попал в западные СМИ.

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