Музей воздушных шаров и надувных конструкций открылся в Лондоне

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В Лондоне открылся поп-ап-музей воздушных шаров и надувных конструкций. Об этом сообщает The Guardian.

До этого выставка музея EmotionAir собрала более трех миллионов посетителей по всему миру, включая такие города, как Париж и Нью-Йорк.

По словам кураторки выставки Антонеллы Ди Лулло, смысл выставки в том, что воздушные шары могут вернуть в детство любого.

Всего в экспозиции представлены работы двадцати художников. Среди работ — огромные надувные кролики, светящиеся шары и массивные пляжные мячи.

В сердце выставки установлен большой бассейн с мячиками и лестницами, в котором посетители экспозиции устраивают фотосессии. Выставка продлится до 18 февраля.

Накануне в Историческом музее открылась выставка «Клады. Сокрытая история».

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на открытии экспозиции отметил, что появление кладов чаще всего сопряжено с наиболее переломными моментами в истории страны. Он уточнил, что об этом как раз говорит самый крупный клад, найденный в России, — Нарышкинский. Речь идет о фамильном серебре дворянского клана Трубецких-Нарышкиных.

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