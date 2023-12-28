Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Музей воздушных шаров и надувных конструкций открылся в Лондоне

В Лондоне открылся музей воздушных шаров

close
100%
balloon_museum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Лондоне открылся поп-ап-музей воздушных шаров и надувных конструкций. Об этом сообщает The Guardian.

До этого выставка музея EmotionAir собрала более трех миллионов посетителей по всему миру, включая такие города, как Париж и Нью-Йорк.

По словам кураторки выставки Антонеллы Ди Лулло, смысл выставки в том, что воздушные шары могут вернуть в детство любого.

Всего в экспозиции представлены работы двадцати художников. Среди работ — огромные надувные кролики, светящиеся шары и массивные пляжные мячи.

В сердце выставки установлен большой бассейн с мячиками и лестницами, в котором посетители экспозиции устраивают фотосессии. Выставка продлится до 18 февраля.

Накануне в Историческом музее открылась выставка «Клады. Сокрытая история».

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на открытии экспозиции отметил, что появление кладов чаще всего сопряжено с наиболее переломными моментами в истории страны. Он уточнил, что об этом как раз говорит самый крупный клад, найденный в России, — Нарышкинский. Речь идет о фамильном серебре дворянского клана Трубецких-Нарышкиных.

Ранее Стас Михайлов рассказал, как ему удалось избавиться от лишнего веса.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами