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Глава Татарстана пожаловался, что авторы «Слова пацана» не сдержали свое слово

Губернатор Рустам Минниханов посетовал, что «Слово пацана» дискредитирует Казань

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Тумач Продакшн

Губернатор Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что шоураннеры сериала «Слово пацана» сдержали свое слово лишь наполовину. Об этом пишет портал Inkazan.

«Нигде не должно быть названия Казани. Наши партнеры на 50% только услышали нас. Это не были съемки в столице РТ. Но то, что это Казань, явно было показано. В будущем я бы им посоветовал всегда быть пацаном и держать свое слово», — высказался Минниханов.

При этом глава региона назвал сериал хорошим и «смотрибельным», а авторов проекта талантливыми артистами. Однако, по словам Минниханова, у руководства региона остались некоторые претензии к шоураннерам после релиза проекта. Политик уточнил, что уже долгое время борется за репутацию безопасного города для Казани, однако нашумевший сериал сыграл не в пользу такой идеи.

В декабре сценарист сериала Андрей Золотарев заявил, что успех «Слова пацана» превзошел ожидания. Что касается продолжения проекта, по его словам, окончательного ответа нет. При этом он допустил, что команда приступит к съемкам следующих сезонов.

Ранее в соцсетях Ивлеевой снова появились посты против СВО.

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