Дочери Ким Кардашьян подарили сумку с мемом про мать

Дочь рэпера Канье Уэста и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян Норт получила в подарок сумку с плачущим лицом матери. Об этом Кардашьян рассказала у себя на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На сделанной специально для Норт сумке Alexander Wang с кристаллами изображен мем 2012 года — тогда Кардашьян расплакалась во время записи шоу «Семейка Кардашьян» из-за своего неудачного 72-дневного брака с баскетболистом Крисом Хамфрисом, и ее искаженное лицо разошлось на мемы и пародии.

«О боже, я украду эту сумку у Норт», — написала звезда реалити.

Подобную сумку модели Heiress, но без лица Ким Кардашьян, можно купить за $695.

Накануне Норт придумала себе рэперское имя. 10-летняя Норт взяла себе сценический псевдоним Miss Miss Westie. Его она представила во время совместного выступления отца с Ty Dolla $ign на вечеринке под открытым небом в Майами. Псевдоним упоминается в треке, который войдет в новый альбом Канье Уэста Vultures.

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