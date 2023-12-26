Сиквел «Аквамена» выйдет в российских кинотеатрах в январе

Премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» запланирована во многих кинотеатрах России на 28 декабря. Об этом сообщают «Известия».

Под конец года голливудский фэнтезийный боевик выйдет в сетях «Киноквартал» (Москва), «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск), «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула) и «Емеян» (Якутск). В то же время кинотеатр «Космос» (Тольятти) в соцсетях анонсировал премьеру вместе с фильмом «Вонка», который уже идет на большом экране. Однако в афише на сайте «Космоса» пока нет даты выхода сиквела с Джейсоном Момоа.

В некоторых кинотеатрах России «Аквамен 2» выйдет позже — в сети «Рублион Синема» релиз запланирован на 18 января. «Известия» предполагают, что в России покажут версию фильма из стран ближайшего зарубежья — Казахстана, Узбекистана, Армении или других, — так как там лента уже вышла. Переводом на русский язык занималась израильская студия SC Produb.

Мировая премьера сиквела «Авамена» состоялась 20 декабря 2023 года. События развернутся через несколько лет после дебютной ленты. Аквамен уже женился и у него появился ребенок, однако над Атлантидой нависла очередная угроза. Черный Манта заполучил черный трезубец, который способен уничтожить весь мир.

Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер фильма Зака Снайдера «Мятежная луна. Часть вторая: Страж».