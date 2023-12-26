В историческом фэнтези «Иные» покажут Ленинград 40-х годов

Историческое фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко и Алексеем Серебряковым в главный ролях выйдет 25 января на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Шоу расскажет о Ленинграде 1940-х годов, когда Великая Отечественная Война еще не началась. Девушка Аня разбивает мостовую — с помощью крика она отбрасывает грузовик и трамвай в попытках спасти брата. У Ани особый дар, подобных сверхлюдей в народе называют Иные. После случившегося за девушкой начинают охотиться спецслужбы города и иностранец Нойманн, чьи действия послужат началом войны.

Режиссером проекта выступил Владимир Ракша («КрисТина», «Жизнь Раз»), а сценарий написала Елена Войтович, известная по работе «Триггер. Фильм». Роль Ани в фильме исполнила модель Ирина Мартыненко — этот сериал станет дебютом в актерской карьере девушки. В каст также вошли: Вольфганг Черни, Илья Маланин, Николай Фоменко, Алексей Серебряков, Евгения Симонова и Линда Лапиньш.

Постановщик проекта Ракша назвал «Иных» ламповой ретро-фантазией в сверкающей оболочке современного кинокомикса. Он признался, что в сериале каждый персонаж отвечает за свой фрагмент общего паззла, поэтому создатели ответственно подходили к выбору актеров в шоу.

Сценаристка Войтович подчеркнула, что действие сериала — 1940-е годы — выбрали потому, что этот период оставил много загадок и теорий, над которыми интересно поразмышлять в жанре фэнтези.

Всего зрителей ждет шесть серий, которые будут выходить еженедельно с января 2024 года.

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