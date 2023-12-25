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У бывшего мужа Бородиной родился ребенок

Бывший муж Бородиной Юрий Будагов стал отцом в четвертый раз

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kleo.ru

Жена бизнесмена Юрия Будагова Залина Баширова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что родила ребенка.

Баширова опубликовала снимок со своими детьми из родильной палаты. На фото ее старший сын Дэни смотрит на новорожденного малыша. Блогерша подписала кадр пожеланиями на турецком языке. Пол и имя ребенка неизвестны.

«Дважды старший брат», — написала жена бизнесмена.

Для Башировой малыш стал третьим ребенком. Супруги воспитывают сына и дочь. У Будагова также есть старшая дочь Маруся от телеведущей Ксении Бородиной.

Будагов и Бородина развелись в 2011 году. Бородина рассказывала, что стала инициатором расставания. Причиной разрыва стали несовпадения во взглядах на жизнь и семью.

Ксения Бородина заявляла, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с Марусей несколько раз в год. Телеведущая также воспитывает дочь Теону от другого экс-супруга, бизнесмена Курбана Омарова.

В январе 2023 года сообщалось, что власти Турции отказали Будагову в получении гражданства из-за того, что он находится в международном розыске. Мужчина вместе с семьей проживает в Стамбуле.

Ранее бывший муж Бородиной рассказал о тайном договоре с телеведущей.

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