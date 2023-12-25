Новогодний сезон «Большого шоу» выйдет со скандальными звездами шоу-бизнеса

В сети вышел тизер новогоднего сезона проекта Азамата Мусагалиева «Большого шоу». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе передачи.

Участниками новогоднего сезона шоу стали скандальные звезды шоу-бизнеса и интернета. По задумке проекта, герои программы заперты в замкнутом пространстве, где кругом поставлены камеры. Главная цель знаменитостей — не засмеяться. Победителем станет тот, кто дольше всех продержится. Участники поборются за денежный приз — три миллиона рублей.

В новогоднем сезоне «Большого шоу» появятся блогеры Олег Монгол, Янгер и Иришка Чики-Пики, шоумены Гия Гагуа, Стас Барецкий и Гоген Солнцев, актер Кирилл Емельянов, комик Денис Дорохов и звезда «Дома-2» Николай Должанский.

В тизере Янгер учит звезд интернета и шоу-бизнеса танцам из TikTok, а Барецкий назвал Дениса Дорохова своим самым сильным соперником.

Новогодний сезон станет седьмым в проекте. В шоу уже побывали Настя Ивлеева, Михаил Галустян, Артем Дзюба, Леонид Слуцкий, Стас Костюшкин, Зоя Яровицына, Анатолий Цой, Александр Пташенчук, Баста.

Проект выйдет 31 декабря на платформе «VK Видео». Первый выпуск стартует с 14:00.

Ранее Олег Шепс пожаловался на уныние после финала «Битвы сильнейших».