Ольга Орлова о сериале «Слово пацана»: «Не разделяю фанатизма»

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей понравился сериал «Слово пацана».

Орлова высоко оценила музыкальное сопровождение проекта. Однако уточнила, что не разделяет «фанатизма», который происходит вокруг сериала.

«Музыкальное решение — просто супер!» — заключила артистка.

В сентябре 2023 года состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», основанная на произведении журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Режиссером выступил Жора Крыжовников. Картина получила большую популярность, но была также подвержена критике. Некоторые обвиняют проект в романтизации бандитских группировок.

К примеру, с критикой выступила телеведущая Ольга Бузова. По словам артистки, взрослые могут понять, что криминал внутри членов банды сериала не приведет героев ни к чему хорошему. Однако, как считает Бузова, подростки могут не понять эту мысль и начать подражать персонажам сериала.

В декабре сценарист сериала Андрей Золотарев заявил, что успех «Слова пацана» превзошел ожидания. Что касается продолжения проекта, по его словам, окончательного ответа нет. При этом он допустил, что команда приступит к съемкам следующих сезонов.

Ранее критики назвали «Слово пацана» лучшим сериалом года.