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Звезда «Счастливы вместе» удалила лишний жир у хирурга Тимура Хайдарова

Актриса Бочкарева призналась, что потратила 2 млн рублей на операцию у Хайдарова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Наталья Бочкарева сделала пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова за 2 млн рублей. Об этом звезда «Счастливы вместе» сказала в шоу «Ты не поверишь!».

Стало известно, что актрисе провели брахиопластику (операцию по устранению избыточного количества свисающей кожи и жировой ткани на руках. — «Газета.Ru»), подтяжку кожи рук, а также удалили лишний жир из области живота и закачали его в ягодицы.

Бочкарева призналась, что предлагала хирургу сделать ей операцию сразу после родов — в роддоме. Однако хирург отказался и посоветовал актрисе сначала восстановится после рождения третьего ребенка. О пополнении в семье звезды стало известно в апреле 2023 года.

Хайдаров добавил, что планирует продолжить работать с Бочкаревой. В будущем он намерен поработать с грудью актрисы.

В марте 2023 года хирург сделал несколько пластических операций на животе и лице певцу Филиппу Киркорову. Также Хайдаров сделал звезде коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. Киркоров уточнял, что врач откачал ему 30 литров жира.

Ранее Елена Воробей рассказала о тяжелой операции дочери в Мюнхене.

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