Навка о Пугачевой: «Она поехала за своим мужем»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью РИА Новости заявила, что считает предателями только тех, кто уехал и открыто критикует Россию.

«Алла Борисовна Пугачева поехала за своим мужем», — отметила российская фигуристка.

Навка добавила, что не станет называть имена людей, которых сама считает предателями. При этом спортсменка пояснила, что говорит не только о людях из спорта.

«Я в общечеловеческом плане говорю. Они уехали и открыто хают свою страну, которая давала им возможность добиться того, кем они стали», — подчеркнула Навка.

В том же интервью Навка прокомментировала слова двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой про номинальность ее воинского звания.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе, у нее там куплена недвижимость.

Ранее режиссер рассказал, как Пугачева нашла себя на сцене после казуса с туфлей.