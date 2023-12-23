В РАМТе отменили спектакль по бестселлеру Акунина

В Российском академическом молодежном театре отменили спектакль «Эраст Фандорин» по первой книге из детективной серии Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя Григорий Чхартишвили). Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Показ должен был пройти 26 декабря.

«Спектакль «Эраст Фандорин» от 26 декабря заменен на спектакль «Цветы для Элджернона». Билеты действительны или подлежат возврату по месту приобретения», — уточнили представители театра.

При этом спектакль «Эраст Фандорин» остался в афише на январь и на февраль.

«Эраст Фандорин» — это невымышленная боль режиссера Алексея Бородина по ушедшей внятности критериев, по романтизму, который отнюдь не дань прошлому, а насущная необходимость настоящего.

Спектакль, поставленный по первой книге знаменитой детективной серии Бориса Акунина, увлечет вас неожиданными поворотами загадочного сюжета, одурманит терпким ароматом времени, заставит смеяться и плакать», — говорится в анонсе постановки.

Кроме «Эраста Фандорина», перенесены «Деревня и я», «Медведко», «Здесь дом стоял».

Росфинмониторинг включил Бориса Акунина в реестр террористов и экстремистов после беседы с пранкерами Вованом и Лексусом, которым литератор рассказал о поддержке Украины.

Накануне Московский Губернский театр отменил все зимние и весенние показы спектакля «Приключение Фандорина» по мотивам книг Акунина.

Ранее актер Павел Деревянко поддержал предложение загнать всех мажоров в деревню, как это показано в фильме «Холоп 2».