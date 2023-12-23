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Озвучена обладательница «Мисс-Земля» 2023 года

Албанская представительница стала обладательницей «Мисс-Земля» 2023 года

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Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

Албанская представительница Дрита Зири выиграла в международном конкурсе «Мисс Земля — 2023». Об этом сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что «Мисс Воздух» получила филиппинская представительница Ильяна Адуана, «Мисс Огонь» стала представительница Таиланда Кора Блиалулт, а «Мисс Вода» присуждено До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

Отмечается, что российская представительница Дарья Луконькина вошла в топ-8 соревнования.

Ранее представительница Российской Федерации Дарья Луконькина попала в ТОП-20 финалисток международного конкурса красоты «Мисс Земля». Отмечается, что в список 20 наиболее красивых участниц состязания также вошли представительницы Нидерландов, Таиланда, Бельгии, Южно-Африканской Республики, Филиппин, Болгарии, Индии, Пуэрто-Рико, Албании, Зимбабве, Бразилии, Канады, Великобритании, Маврикия, Соединенных Штатов, Казахстана, Индонезии и Вьетнама. Приз зрительских симпатий в этом году достался индонезийской красотке.

Некоторое время назад у жительницы Нижнего Новгорода Дарьи Луконькиной, завоевавшей в 2022 году титул «Краса России» и победившей в «Мисс Нижний Новгород», украли смартфон во Вьетнаме. Уточняется, что модель прибыла в страну для участия в конкурсе красоты «Мисс Земля 2023».

Ранее модель из Крыма заявила о своем исключении из финала конкурса «Мисс Земля».

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