Юлия Пересильд вспомнила, как ее посыпали «космической пылью» на премьере «Вызова»

Актриса Юлия Пересильд в разговоре с PROZvezd вспомнила, как прошла светская премьера фильма «Вызов» с ее участием в главной роли.

«Даже не знаю, чем я заслужила всю ту любовь, теплоту и доброту, что вылились на меня за 2023-й. Но чествование на премьере фильма «Вызов» было захватывающим! Даже наш космический аппарат был и огонь, как бывает при старте, и всех желающих посыпали на счастье космической пылью!» — рассказала Пересильд.

При этом артистка напомнила, что сейчас активно принимает поздравления из-за успеха ее дочери Анны, которая сыграла Айгуль в популярном сериале «Слово пацана». Пересильд читала письма фанатов, которые признавались, что плакали при просмотре самых тяжелых сцен с участием 14-летней актрисы.

«Я и сама плакала от таких признаний. Но это хорошие слезы. Пусть их будет в новом году еще больше. Но пусть и улыбок, и смеха будет немало», — резюмировала артистка.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

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