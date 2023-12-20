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Мерзликин сыграет главную роль в «Сказке для взрослых» в Театре имени Моссовета

Театр имени Моссовета представит «Сказку для взрослых» по пьесе Птушкиной

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Театр имени Моссовета

Государственный академический театр им. Моссовета 29 января 2024 года представит новый спектакль «Сказка для взрослых» (16+). Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Главную мужскую роль в спектакле Михаила Рахлина сыграет заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Также на сцену выйдут заслуженная артистка России Галина Петрова, заслуженная артистка России Инга Оболдина, актриса Юлия Чебакова.

В основу «Сказки для взрослых» легла пьеса Надежды Птушкиной о родителях, разрушающих личную жизнь своих детей.

«Сюжет картины прост – две женщины, мать и дочь, живут в одной квартире. Одна уже приближается к закату своей жизни, вторая давно перешагнула возраст, когда влюбляются, создают семью и верят в чудеса. Верная дочь давно позабыла о собственной жизни и самозабвенно заботится об эксцентричной, прикованной к инвалидному креслу матушке», — рассказывают о сюжете постановки авторы.

Все меняется, когда в новогоднюю ночь в квартире героинь появляется нежданный гость.

«Акцент у нас сделан на поиске чуда. Главные герои — два взрослых человека, которые уже перестали ждать чудес. Они живут обыденной жизнью, где есть только работа, дом, проблемы. В нашем спектакле цепочка событий выбивает их из привычной жизни, после чего они обретают счастье. Во время действия и зритель, и актеры находятся в поисках чуда, и оно к ним приходит», — рассказывает Мерзликин.

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