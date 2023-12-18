Летучую мышь Чайку спасли из МХТ имени Чехова

Летучую мышь спасли из репетиционного зала МХТ имени Чехова. Об этом сообщил общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» в своем Telegram-канале.

Самка летучей мыши висела на высоте примерно 10 метров под потолком малого репетиционного зала МХТ им. Чехова.

«Как уж ее там на серой стене, под слепящими глаза светильниками, разглядела заявитель — загадка», — отметили спасатели.

Животное назвали в честь пьесы Антона Чехова «Чайка». Ее приняли в центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка.

Еще одну мышь сняли со стены в квартире на ул. Маршала Рокоссовского. Самец вылез из вентиляционного канала, который не был закрыт решеткой и сел на стенку на кухне, где его обнаружили жильцы. Животное назвали Маршалом.

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