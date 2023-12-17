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Певец Царикати рассказал, как ему вызвали «скорую» из-за черешни

Певец Царикати рассказал, что у него открылась язва

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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певец Феликс Царикати признался в шоу «Секрет на миллион», что столкнулся с тяжелым заболеванием.

Царикати рассказал, что около года назад у него открылась язва. Артисту стало плохо после того, как он съел очень много черешни. По словам певца, его жена Залина сильно испугалась, когда его начало тошнить кровью. Из-за этого артисту вызвали «скорую».

«Когда меня вырвало, я подумал, что это из-за черешни, потому что я очень много ее ел, ящиками ел. Кровь горлом пошла. Я вырвал минимум тазик крови. Залина в панике, она беременная, бегает туда-сюда с тряпками, с тазиками. Сразу вызвали «скорую». Если бы я оказался не дома, если бы вовремя не приехала «скорая»…» — поделился исполнитель.

В шоу Царикати также возмутился поведением первого супруга Юлии Началовой музыканта Дмитрия Ланского. Артист вспомнил, как муж певицы «гнобил» ее за лишний вес.

Царикати признался, что его супруга также набрала вес после родов. Женщина не может сбросить лишние килограммы, но супруг не упрекает ее за это.

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