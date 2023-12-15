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Внук Пугачевой уехал из США

Внук Пугачевой Никита Пресняков отправился в Казахстан из США

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Global Look Press

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из США и отправился в Казахстан. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься и это наша первая локация», — написал Пресняков.

При этом родственник Пугачевой не рассказал других деталей своей командировки.

Вместе со своей женой Анной Красновой Пресняков переехал в США более года назад. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Внук Примадонны заявлял, что в эмиграции у него развилась паранойя.

В ноябре Владимир Пресняков-младший признавался, что у его старшего сына Никиты была боязнь прославиться как «внук Пугачевой». По словам отца, Пресняков «до неадекватности» чувствовал ответственность за то, что он родился в династии музыкантов. Он хотел добиться всего самостоятельно, без помощи известных родственников.

В начале декабря сообщалось, что Кристина Орбакайте вернулась в Россию. Певица посетила мероприятие «Песня года» в Москве.

Ранее актер Сычев рассказал, как на нем отразились санкции.

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