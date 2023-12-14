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В России планируется продолжение «Бандитского Петербурга»

Соавтор «Бандитского Петербурга» Шушарин: написаны 28 страниц продолжения

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НТВ

Соавтор «Бандитского Петербурга» Игорь Шушарин признался, что несколько месяцев назад начал работать над продолжением детективного телесериала. Его слова передает kp.ru.

«По состоянию на сегодня сделаны 21 эпизод, а это 28 страниц текста. Время действия — лето 2013 года. Главные герои — журналист Обнорский и прокурор Поспелова», — признался бывший коллега писателя Андрея Константинова.

Шушарин добавил, что работал над созданием нового сезона вместе с Константиновым, а к Новому году они договорились доделать очередной эпизод. По словам Шушарина, он планирует сдержать данное писателю обещание.

13 декабря в возрасте 60 лет не стало основателя петербургского издания «Фонтанка», автора сериала «Бандитский петербург», а также журналиста и писателя Андрея Константинова. По словам коллег Константинова, в последний год своей жизни журналист страдал от тяжелой и неизлечимой болезни.

Сыгравший одну из главных ролей в сериале «Бандитский Петербург», актер Дмитрий Певцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал Константинова талантливым человеком.

Ранее сообщалось, что российские певцы вернулись в хит-парады постсоветских стран.

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