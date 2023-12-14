В России планируется продолжение «Бандитского Петербурга»

Соавтор «Бандитского Петербурга» Игорь Шушарин признался, что несколько месяцев назад начал работать над продолжением детективного телесериала. Его слова передает kp.ru.

«По состоянию на сегодня сделаны 21 эпизод, а это 28 страниц текста. Время действия — лето 2013 года. Главные герои — журналист Обнорский и прокурор Поспелова», — признался бывший коллега писателя Андрея Константинова.

Шушарин добавил, что работал над созданием нового сезона вместе с Константиновым, а к Новому году они договорились доделать очередной эпизод. По словам Шушарина, он планирует сдержать данное писателю обещание.

13 декабря в возрасте 60 лет не стало основателя петербургского издания «Фонтанка», автора сериала «Бандитский петербург», а также журналиста и писателя Андрея Константинова. По словам коллег Константинова, в последний год своей жизни журналист страдал от тяжелой и неизлечимой болезни.

Сыгравший одну из главных ролей в сериале «Бандитский Петербург», актер Дмитрий Певцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал Константинова талантливым человеком.

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