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Алексей Чадов поделился подробностями тайной свадьбы

Актер Алексей Чадов рассказал, что друзья обиделись на него из-за тайной свадьбы

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alexeychadovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Алексей Чадов рассказал в беседе с изданием «СтарХит», что сыграл свадьбу с возлюбленной Лейсан Галимовой в семейном кругу.

Чадов объяснил, что не хотел афишировать свой брак, поэтому провел торжество только с родственниками. По словам артиста, даже близкие друзья не были в курсе бракосочетания.

«Некоторые успели обидеться, но нам так захотелось, спокойно, без суеты, сосредоточиться на друг друге и наслаждаться моментом в кругу родных. Но свадебную вечеринку мы, конечно же, хотим и планируем ее летом», — поделился артист.

Чадов и Галимова провели свадебную церемонию в одном из самых больших рыбных ресторанов Москвы. Невеста выбрала для торжества белое платье с глубоким декольте. 12 декабря сообщалось, что Галимова потратила на свадебное платье 42 тысячи рублей.

Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Во время съемок фильма «Жара» у них завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. В 2014 году у них родился сын, которого они назвали Федором, однако через год после этого события Чадов и Дитковските развелись.

Ранее певица Буланова сообщила, что не знала о помолвке бывшего мужа.

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