Из спин-оффа «Секса в большом городе» пропала сцена с поцелуем и петтингом двух героинь

Стриминговый сервис «Амедиатека» вырезал сцену поцелуев двух героинь из сериала «И просто так» — спин-оффа шоу «Секс в большом городе». На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

В сериале «И просто так» полностью удалили сцену, как Че (Сара Рамирес) и Миранда (Синтия Никсон) впервые целуются и занимаются петтингом на кухне. Теперь героиня Рамирес просто заходит в гости, а затем исчезает из повествования.

Кроме того, стриминг переозвучил последующие диалоги, где упоминается момент с Че и Мирандой — сейчас их связь не упоминается, хотя в оригинальном шоу Кэри жаловалась, что проснулась от стонов на кухне.

11 января сообщалось, что онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и стриминговый сервис «Амедиатека» убрали из сериала «Секс в большом городе» упоминания ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-персонажей. Отмечалось, что в русском переводе некоторых эпизодов слова, обозначающие представителей ЛГБТ, были вырезаны. При этом оригинальная аудиодорожка осталась без изменений.

Позднее в Госдуме прокомментировали удаление упоминаний ЛГБТ из «Секса в большом городе» и «Эйфории». Депутат Александр Хинштейн заявил, что сервисы удалили сцены по своей инициативе.

Ранее сообщалось, что первое дело о пропаганде ЛГБТ в России возбудили против издательства «Попкорн букс».