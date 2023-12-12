Умерла культовая ведущая радио «Маяк»

Культовая ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова умерла в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, причиной смерти 82-летней журналистки стала острая сердечная недостаточность.

Источник рассказал, что тело Людмилы Павловны без следов насильственной смерти обнаружил накануне ее сын в квартире на Юрловском проезде в столичном районе Отрадное, где она проживала.

Людмила Швецова была занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как единственная в мире женщина-журналист, которая четыре раза побывала на Северном полюсе. Много лет работала на Байконуре в качестве редактора космических программ, была членом Географического общества. На «Маяке» Швецова проработала до 1987 года.

Публиковалась в центральных газетах, журналах «Кругозор», «Огонек», «Крестьянка», «Полярный круг». Воспитала пятерых детей.

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