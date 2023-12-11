«Фаворит» Пугачевой объяснил, почему SHAMAN не стал любимцем певицы

Певец Сергей Савин заявил в беседе с aif.ru, что у певца SHAMAN (Ярослава Дронова) не было шансов стать любимцем или фаворитом артистки Аллы Пугачевой.

Савин объяснил это тем, что Пугачевой «нравятся брюнеты».

«В случае с Дроновым без вариантов», — заявил исполнитель.

В декабре актер Иван Охлобыстин заявил, что именно Пугачева выгнала SHAMAN с музыкального проекта «Фактор А» в 2013 году. Артист отметил, что ему очень нравится творчество Дронова. Более того, актер помнит певца до пика его популярности.

11 ноября Пугачева, уехавшая из России после начала СВО на Украине, обратилась к своим критикам, назвав их «завистниками и клеветниками». Она пояснила, что именно про них шла речь в ее прошлогоднем посте о «рабах и холопах», а не про народ РФ, который стал «заложником» сложившейся ситуации.

В своей публикации исполнительница также упомянула SHAMAN, с которым встречалась на конкурсе «Фактор А». Дронов назвал Пугачеву своей поклонницей после того, как она упомянула его в соцсетях.

Ранее продюсер Лавров рассказал о конкуренции Пугачевой и Валерии.