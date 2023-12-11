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«Вполне возможно»: Авербух о возвращении «Ледникового периода» в эфир

Фигурист Илья Авербух допустил возвращение шоу «Ледниковый период» в эфир

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хореограф и фигурист Илья Авербух в разговоре с kp.ru допустил возвращение шоу «Ледниковый период» в эфир Первого канала.

«Думаю, возвращение вполне возможно, если так захочет Первый канал. Я всегда говорю, что это проект именно Первого канала и только он решает, когда взять паузу, а когда возвращаться», — пояснил Авербух.

При этом он выразил слова благодарности руководству телеканала, которое помогло ему обрести себя в новой профессии после окончания спортивной карьеры. Авербух убежден, что его становление после спорта произошло именно благодаря «Ледниковому периоду».

Незадолго до этого блогер Даня Милохин признал, что он совершил подлый поступок, внезапно покинув шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Блогер самовольно ушел из шоу, в котором катался в паре с титулованной фигуристкой Евгенией Медведевой. Позже новым партнером спортсменки стал актер Федор Федотов, с которым они в итоге заняли второе место.

Ранее Сергей Романович отказался от проб в «Слове пацана» из-за эротических сцен.

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