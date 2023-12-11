Ученые обнаружили следы финнов в Поволжье

Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан впервые обнаружили следы западных финнов в Поволжье. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Нижегородской области было обнаружено захоронение, которое позволило установить присутствие западных финнов в регионе в 1 веке н.э. Ученые подчеркивают, что об этом свидетельствуют не только предметы материальной культуры, но и погребение воинов с верхними челюстями убитых врагов.

По словам ведущего научного сотрудника Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета Сергея Зубова, именно погребальные практики наиболее точно характеризуют этнокультурный состав населения области.

До этого журнал Antiquity писал о том, что первое седло с жесткой рамой могли создать монгольские народы. Инновационное седло с деревянным каркасом и железными стременами, найденное в Монголии, возможно, является самым старым в своем роде.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.