Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили следы финнов в Поволжье

Ученые обнаружили следы финнов в Поволжье

close
100%
Институт археологии РАН

Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан впервые обнаружили следы западных финнов в Поволжье. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Нижегородской области было обнаружено захоронение, которое позволило установить присутствие западных финнов в регионе в 1 веке н.э. Ученые подчеркивают, что об этом свидетельствуют не только предметы материальной культуры, но и погребение воинов с верхними челюстями убитых врагов.

По словам ведущего научного сотрудника Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета Сергея Зубова, именно погребальные практики наиболее точно характеризуют этнокультурный состав населения области.

До этого журнал Antiquity писал о том, что первое седло с жесткой рамой могли создать монгольские народы. Инновационное седло с деревянным каркасом и железными стременами, найденное в Монголии, возможно, является самым старым в своем роде.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами