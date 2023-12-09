Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Пиотровского с 79-летием

Путин отметил вклад главы Эрмитажа Пиотровского в сбережение духовного наследия

close
100%
Игорь Руссак/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с Днем рождения», — говорится в поздравлении.

В телеграмме уточняется, что Пиотровский многие годы руководил знаменитым музеем. Президент отметил подвижническое служение гендиректора. Вклад, который он внес в сбережение духовного наследия человечества, Путин назвал «поистине уникальным».

Российский лидер пожелал Пиотровскому здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.

Директор Государственного Эрмитажа родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения), 9 декабря он отмечает свое 79-летие.

Накануне Пиотровский назвал условия возобновления зарубежных выставок. 3 марта 2022 года Минкультуры РФ приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории страны.

Ранее в Эрмитаже поймали кота, жившего в воздуховоде дворца.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами