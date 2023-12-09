Путин поздравил Пиотровского с 79-летием

Президент России Владимир Путин поздравил гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с Днем рождения», — говорится в поздравлении.

В телеграмме уточняется, что Пиотровский многие годы руководил знаменитым музеем. Президент отметил подвижническое служение гендиректора. Вклад, который он внес в сбережение духовного наследия человечества, Путин назвал «поистине уникальным».

Российский лидер пожелал Пиотровскому здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.

Директор Государственного Эрмитажа родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения), 9 декабря он отмечает свое 79-летие.

Накануне Пиотровский назвал условия возобновления зарубежных выставок. 3 марта 2022 года Минкультуры РФ приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории страны.

Ранее в Эрмитаже поймали кота, жившего в воздуховоде дворца.