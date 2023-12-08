Из сериала «Не родись красивой» удалили три серии в гей-клубе

Телеканал СТС удалил три эпизода из сериала «Не родись красивой». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В них главный герой Андрей Жданов (Григорий Антипенко) отправляется в гей-клуб после проигрыша в споре. Всего с сайта канала исчезли серии с 40-й по 42-ю.

30 ноября Верховный суд признал «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Решение о запрете вступило в силу немедленно. Заседание проходило 30 ноября в закрытом режиме. По данным РИА Новости, иск рассматривали без представителя ответчика.

Сериал «Не родись красивой» выходил в России с сентября 2005 по июль 2006 года. В конце ноября этого года корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на главного режиссера телеканала СТС Антона Федотова сообщил, что телеканал планирует возродить рейтинговое шоу. Подробности сюжета сиквела не разглашались. Однако предполагалось, что, возможно, к своей вернется Нелли Уварова — именно картинку с ее персонажем, Катей Пушкаревой, показали на презентации.

Позднее сама Уварова призналась, что еще не соглашалась на участие в продолжении сериала.

Ранее «Тату» ограничила доступ к своей группе во «ВКонтакте».